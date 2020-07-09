Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili dava - Son Dakika

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili dava

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşmada, müşteki avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçları daha önce kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi sıklık ve hangi dozda kullandığının tespitini içeren raporu mahkemeye sundu.

Avukat Beyendi, gelinen aşamada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği öne sürerek, "reddi hakim" talebinde bulundukları dilekçeyi mahkemeye sundu. Beyendi, "Fentanil" adlı ilacın, Karaman'ın ölümüyle ilişkisinin saptanması için tekrar Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, "reddi hakim" talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesini ve bahse konu ilacın Karaman'ın ölümüyle ilgili olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesini talep etti.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "reddi hakim" talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi.

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek "Fentanil" adlı ilacın etki süresi, hızı ve mahiyeti hakkında ayrıntılı rapor istenilmesine hükmetti. Ayrıca mahkeme, söz konusu ilaçla ilgili Eczacılar Odasından rapor istenilmesine karar verdi.

Duruşma, 5 Ekim'e ertelendi.

Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddianamede, Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerdeki ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanmadığı, maktulün öldüğü yatağın yanındaki komidinin üzerinde 3 şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın tek sanığı Uzman Dr. Özgür Tarhan 4 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

Ayşe Karaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili dava - Son Dakika
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