Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar - Son Dakika

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu ve esasa ilişkin mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği esnada, Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan'ın üzerine atarak, "Hiç mi Allah'tan korkmadın kızımı öldürürken." dedi.

Kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Tarhan'ı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırmasına karar veren mahkeme, sanığa "iyi hal indirimi" yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

"Bunlar için idam verilmesi lazım"

Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan anne Feride Karaman, mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmadığını belirterek şunları söyledi:

"Takım elbise giymek, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Sadece 3 yıl hapis aldı. Hakim kesinlikle adil davranmadı. Masum görünen bu cani benim kızımı öldürdü. Hiçbir açıklaması yok, benim kızımın ölmesi için hiçbir neden yok. Hayat dolu pırıl pırıl eğitim hayatı boyunca takdirler alan beni her zaman gururlandıran biriydi. Benim çocuğum asla yanlış bişey yapmadı. Yanlışı yapan bu doktor, elde edemeyince benim çocuğumu öldürdü. Aslında bunlar için idam verilmesi lazım."

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise Karaman'ın ölümüne neden olan etken maddeye ilişkin hususların açıklığa kavuşmadan mahkemenin savcıdan mütalaa istediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkemenin sanığı bilinçli taksirle cezalandırdığını hatırlatan Beyendi," İyi hal indirimiyle sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilerek adeta ödül gibi ceza verildi. Dosyada pek çok çelişki giderilmedi, araştırılmasını istediğimiz birçok husus açıklaya kavuşmadığını dile getirdik. Dosya tamamlanmadan bu haliyle adeta hukuk faciası bir kararla tamamlandı."

Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Tarhan hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddianamede, Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerdeki ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanmadığı, maktulün öldüğü yatağın yanındaki komodinin üzerinde 3 şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Uzman Dr. Özgür Tarhan 4 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar - Son Dakika

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