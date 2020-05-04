Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan, adli... - Son Dakika

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan, adli...
6 saat önce
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:26 Kaynak: AA
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