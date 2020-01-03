Anestezi teknikeri Karaman'ın hayatını kaybettiği evde keşif yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anestezi teknikeri Karaman'ın hayatını kaybettiği evde keşif yapıldı - Son Dakika

Anestezi teknikeri Karaman'ın hayatını kaybettiği evde keşif yapıldı

6 saat önce

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava kapsamında olayın meydana geldiği erkek arkadaşı doktor Özgür Tarhan'a ait evde keşif yapıldı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava kapsamında olayın meydana geldiği erkek arkadaşı doktor Özgür Tarhan'a ait evde keşif yapıldı.

Dikmen'deki evin bulunduğu siteye gelen Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi ve bilirkişiden oluşan heyete davadaki tarafların avukatları da eşlik etti. Maktulün annesi Feride Karaman da keşifte hazır bulundu.

Olayın gerçekleştiği binanın girişi ve evde keşif yapan heyet, asansör iniş çıkış süreleri ve güvenlik kamera açılarını inceledi. Heyet, olayın meydana geldiği evin kapısının üst kilidinin değiştirilip değiştirilmediğini de kontrol etti.

Sanık avukatı Çetin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iddia ve savunmalar doğrultusunda olayın nasıl gerçekleştiği, özellikle kapının üst kilidinin arkadan kilitli olup olmadığı konusunda keşif gerçekleştirildiğini söyledi.

"Mahkeme heyeti, çilingir bilirkişi tarafından bu hususu gördü." diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Çilingir, ilk izleniminde kilidin orijinal olduğunu, arkadan kilitli olduğunu tespit etti. Naip hakime de söyledi. Bunu raporunda kendisi detaylıca anlatacak. Yine savunma doğrultusunda asansörün iniş ve çıkış süreleri bilirkişi vasıtasıyla keşfedildi. Savunmalarımızı doğrular şekilde tespitler yapıldı."

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi de keşif sırasında asansörle binaya giriş çıkış sürelerinin hesaplandığını, olayın yaşandığı evin üst kilidine yönelik incelemeler yapıldığını dile getirdi.

Beyendi, şunları söyledi:

"Duruşma 7 Ocak'ta. Çilingir bilirkişi, raporunu duruşma gününden önce dosyaya sunacak. Bizim iddialarımız şu şekilde, kilidin anahtarı daire sahibine bugüne kadar teslim edilmemiş olsa dahi anahtar olmadan da kilidin götürülüp çilingirde yeni bir anahtar yapılabileceği yönünde. Bir ihtimal daha var.

Belki de üst kilit hiç kilitli değildi, açık bir kilit çilingir getirilerek kırdırıldı. Biz bununla ilgili inceleme yapılmasını da istedik. Rapor doğrultusunda beyanlarımızı sunacağız."

Olayın geçmişi

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komodinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Mahkeme, 9 Aralık'taki celsede sanığın evinde keşif yapılmasını kararlaştırmıştı.

Anestezi teknikeri Karaman'ın hayatını kaybettiği evde keşif yapıldı

Ayşe Karaman, Karaman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm
Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı

Son Dakika Haberleri
02:23 KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
02:22 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
02:22 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
02:22 Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika
02:21 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU (Ek görüntü) - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 02:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anestezi teknikeri Karaman'ın hayatını kaybettiği evde keşif yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]