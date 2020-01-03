Anestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldı - Son Dakika
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Anestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldı

6 saat önce

Ankara'da anestezi teknikerinin ölümüne ilişkin görülen dava kapsamında naip hakim ve bilirkişiden oluşan heyet, teknikerin hayatını kaybettiği evde keşif yaptı.

Anestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldı, System.String[]

Ankara'da anestezi teknikerinin ölümüne ilişkin görülen dava kapsamında naip hakim ve bilirkişiden oluşan heyet, teknikerin hayatını kaybettiği evde keşif yaptı.


Anestezi teknikeri Ayşe Karaman 29 Temmuz'da erkek arkadaşı doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 9 Aralık'taki duruşmasında olayın yaşandığı evde keşif yapılması kararı alınmıştı. Bu kapsamda naip hakim ve bilirkişiden oluşan heyet, olay yerinde keşif yaptı. Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman ve taraf avukatları keşifte hazır bulunurken, sanık Özgür T. getirilmedi. Keşif sırasında apartmandaki asansörün iniş çıkış süreleri hesaplanarak, güvenlik kamera kayıtlarının açıları incelendi. Duruşmada yaptığı savunmasında Karaman'ı öldürmediğini söyleyen sanık Özgür T., evden çıktığı sırada Karaman'ın yaşadığını ve kapının üst kilidinin Karaman tarafından kilitlendiğini öne sürmüştü. Özgür T., kapının üst kilidinin kendisinde bulunmadığını, bu nedenle de kapıyı çilingir desteğiyle açabildiğini ifade etmişti. Keşif sırasında sanığın bu iddiaları da araştırıldı. Bilirkişi, evin kapısının üst kilidinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etti. Yaklaşık 1.5 saat süren keşfin ardından heyet olay yerinden ayrıldı.


Keşif sonrası basın mensuplarına açıklama yapan sanık Özgür T.'nin avukatı Çetin Arslan, son duruşmada naip hakim tarafından olay yerinde keşif yapılması kararı alındığını belirterek, keşif sırasında olayın yaşandığı evin üst kilidinin incelendiğini söyledi. Arslan, "Mahkeme heyeti, çilingir bilirkişi tarafından bu hususu gördü. Çilingir ilk izleniminde kilidin orijinal olduğunu, arkadan kilitli olduğunu tespit etti. Naip hakime de söyledi. Bunu raporunda kendisi detaylıca anlatacak. Yine savunma doğrusunda asansörün iniş ve çıkış süreleri bilirkişi vasıtasıyla keşfedildi. Savunmalarımızı doğrular şekilde tespitler yapıldı" dedi.


Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise keşif sırasında asansör ile binaya giriş çıkış saatlerinin hesaplandığını, olayın yaşandığı evin üst kilidine yönelik incelemelerin yapıldığını belirterek, "Duruşma 7 Ocak'ta. Çilingir bilirkişisi raporunu duruşma gününden önce dosyaya sunacak. Bizim iddialarımız şu şekilde; kilidin anahtarı daire sahibine bugüne kadar teslim edilmemiş olsa dahi anahtar olmadan da kilidin götürülüp çilingirde yeni bir anahtar yapılabilineceği yönünde. Bir ihtimal daha var. Belki de üst kilit hiç kilitli değildi, açık bir kilit çilingir getirilerek kırdırıldı. Biz bununla ilgili inceleme yapılmasını da istedik. Rapor doğrultusunda beyanlarımızı sunacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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