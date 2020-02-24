Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken kalp krizinden öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken kalp krizinden öldü - Son Dakika

Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken kalp krizinden öldü

6 saat önce

ADANA'da, anestezi teknisyeni Ergün Sürücü (38), Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathanede hazırlık yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken kalp krizinden öldü, System.String[]

ADANA'da, anestezi teknisyeni Ergün Sürücü (38), Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathanede hazırlık yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde meydana geldi. Nöbetçi anestezi teknisyeni Ergün Sürücü, hastalarla ilgili hazırlık yaptığı sırada, koridorda aniden fenalaşarak, yere yığıldı. Ameliyathanedeki doktor ve meslektaşlarının müdahale ettiği Sürücü, kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçiren Ergün Sürücü'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mesai arkadaşları, Ergün Sürücü'nün ölümüyle üzüntü yaşarken, görev yaptığı ekibin bugün planladığı ameliyatlar da ertelendi.


Kalp Krizi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:24 Kaynak: DHA
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