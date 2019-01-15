Son Dakika Haberleri: Anestezi Teknisyeni Fetö Sanığına Hapis

Anestezi Teknisyeni Fetö Sanığına Hapis

2 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan örgütün sözde "mütevelli heyeti" içerisinde yer aldığı iddia edilen anestezi teknisyeni 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anestezi Teknisyeni Fetö Sanığına Hapis, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan örgütün sözde "mütevelli heyeti" içerisinde yer aldığı iddia edilen anestezi teknisyeni 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kadir K. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Kadir K, hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kullandığım telefon hattı eşime aittir, hattı ben kullanıyordum. 2006 yılına kadar hattı ben kullandım. ByLock yüklemedim. ByLock içeriğinde ismi geçen şahısları tanımıyorum. Bank Asya'da hesabım vardır. Aylık borsadaki dalgalanmalara göre para yatırırdım." dedi.

Tanık O.A ise sanığı tanıdığını ifade ederek, "Sanıkla beraber aynı hastanede görev yapardık. Sanık mesai arkadaşımdır. Sanıkla beraber 2015 yılında mütevelli heyeti içerisinde yer aldık. Sanık örgütsel sohbetlere katılırdı. Sohbetler memurlar derneği binasında olduğu için sanığı sohbet çıkışlarında görürdüm. Sanık mütevelli heyeti içerisinde yer aldı." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, tanık beyanları ve yapılan incelemeler neticesinde tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir K'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet daha sonra sanığın tahliyesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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