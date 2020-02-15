Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi'nin açılışı yapıldı

10 dakika önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın üniversite genelinde başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin açılışı gerçekleşti.

Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi'nin açılışı yapıldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın üniversite genelinde başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin açılışı gerçekleşti.


Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları ve hastane yönetimi katılırken, açılışın ardından Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. İlker İnce birimi hakkında konuklara bilgi verdi.


Birimin açılmadan önce çalışmalarına başladığını belirten Doç. Dr. İlker İnce, Tıp Fakültesinde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığını ifade etti.


Birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını Atatürk Üniversitesine çekeceğini, üniversiteye ulusal ve uluslararası tanınırlık ve prestij kazandıracağını aktaran İnce, ulusal (BAP, TUBİTAK) ve uluslararası finansman desteği almanın ofis için önemli olduğunu söyledi.


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisinin, multidisipliner yaklaşımla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak hedefleri doğrultusunda kurulduğunu söyleyerek, aynı zamanda sağlık alanında istatistiksel düşünmenin ve istatistiksel akıl yürütmenin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler arasında yaygınlaşmasını ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacı taşıdığını da ifade etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbb önünde ulaşım zammı protestosu
Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü Profesör Saleh Sultansoy: Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'den "FETÖ'cüler ordudan neden tasfiye edilmedi?" eleştirisine yanıt

Son Dakika Haberleri
10:59 Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın
09:53 Açlığa dayanamayan Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin
08:50 Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
08:48 Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
08:40 Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 11:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]