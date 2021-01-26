Anex Tour, Öger Tours ve Bucher Reisen, Adil ve Esnek kampanyasını uzattı
26.01.2021 10:30
Anex Tour, Öger Tours ve Bucher Reisen, "Adil ve esnek" kampanyasını ay sonuna kadar uzattı. Bir de yenilik içeren kampanya, müşterilere 14 gün öncesine kadar ücretsiz olarak iptal imkanı veriyor.
Anex Tour, Öger Tours ve Bucher Reisen, "Adil ve esnek" kampanyasını ay sonuna kadar uzattı. Bir de yenilik içeren kampanya, müşterilere 14 gün öncesine kadar ücretsiz olarak iptal imkanı veriyor.
Touristik Aktuell'in haberine göre yeni rezervasyonlar için tatilciler, seyahat fiyatının yüzde onunu, kalkıştan iki hafta öncesine kadar peşin ödeyecek. Belirtilen koşullar, 31 Ocak'a kadar ve 2021 Ekim ayı sonuna kadar kalkış ile yapılan rezervasyonlar için geçerli.
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