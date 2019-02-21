Son Dakika Haberleri: Anfa Güvenlik Personeli Yetiştiriyor

Anfa Güvenlik Personeli Yetiştiriyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik okulu park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere şehrin farklı yerlerinde güvenliği sağlamak için yeni personel yetiştiriyor.

Anfa Güvenlik Personeli Yetiştiriyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik okulu park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere şehrin farklı yerlerinde güvenliği sağlamak için yeni personel yetiştiriyor.

ANFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik personeli olmak isteyen yeni kursiyerlerin alanında uzman eğitmenler ve teknolojik imkanlarla mesleğe hazırlanıyor.

Teorik eğitimin yanı sıra sahada uygulamalı eğitimler de alan kursiyerler, eğitimlerin ardından sınava tabi tutuluyor ve başarılı olanlara ANFA tarafından sertifika veriliyor.

Uzman personel tarafından verilen eğitimler arasında, güvenlik tedbirleri, temel ilk yardım, kalabalık yönetimini ve kişi koruma gibi konular da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANFA Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı, Ankara'nın birçok noktasında görev yapan personele de iç hizmet verilerek donanım kazandırdıklarını belirtti.

Özel güvenlik kimlik kartlarının 5 yılda bir yenilenmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Kıratlı, 1 haftalık eğitimin ardından yenileme işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:48 Kaynak: AA

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