Anfa Personelinden Kan Bağışı
2 saat önce
ANFA personeli, Kızılayın çağrısına destek kapsamında kan bağışında bulundu.
ANFA personeli, Kızılayın çağrısına destek kapsamında kan bağışında bulundu.
ANFA çalışanları, Ankara
Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde Altınpark'taki Kızılay bağış noktasına gelerek kan verdi.
Gerekli bilgilendirme formunu doldurduktan sonra sağlık kontrollerinden geçen personelden kan alındı.
Etkinliğe, Türk Kızılayı
Orta Anadolu Bölge Müdürü Murat Güler
ve ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:20 Kaynak: AA
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