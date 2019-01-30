Son Dakika Haberleri: Anfa Personelinden Kan Bağışı

Anfa Personelinden Kan Bağışı

2 saat önce

ANFA personeli, Kızılayın çağrısına destek kapsamında kan bağışında bulundu.

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ANFA personeli, Kızılayın çağrısına destek kapsamında kan bağışında bulundu.

ANFA çalışanları, Ankara Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde Altınpark'taki Kızılay bağış noktasına gelerek kan verdi.

Gerekli bilgilendirme formunu doldurduktan sonra sağlık kontrollerinden geçen personelden kan alındı.

Etkinliğe, Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Müdürü Murat Güler ve ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Kızılay, Ankara, Güncel
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