Anfa Personelinden Kan Bağışı

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Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı