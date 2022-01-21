ANFAŞ Hotel Ekipman ve Food Product fuarlarını 50 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product fuarları yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AA muhabirine, turizm sektörünün oluşturduğu ticaret hacminin ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Uzun soluklu bir fuar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bıdı, salgın koşullarında da gerekli tüm tedbirleri alarak fuarları ziyarete açtıklarını belirtti.

Her iki fuara 600'den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markanın katıldığını ifade eden Bıdı, "70 ülkeden ve 81 kentten yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Fuarlarla sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. Ev dışı tüketimde her zaman ülke genelinde ilk üç sırada yer alan ve dört mevsim ülkemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayan Antalya'da turizm sektörümüzü uluslararası pazarlarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, fuarda otel ekipmanları ihtiyaçlarını gidermeye yönelik firmaların yer aldığını belirterek, "Fuarda Anadolu'nun yöresel lezzetlerini sergileme fırsatı bulduk coşkulu bir fuar oldu." diye konuştu.

Endüstriyel temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Adonis firmasının Akdeniz Bölge Müdürü Erkan Ünyeli, turizm tesislerindeki hijyenik koşulların müşteri tercihi açısından belirleyici faktörlerin başında geldiğini belirtti.

Temizlik konusunda her daim titiz olan turizm sektörünün Kovid-19 salgını süreciyle bu alandaki hassasiyetini daha da arttırdığını vurgulayan Ünyeli, şunları kaydetti:

"Akdeniz bölgesinde öncelikle turizm tesisleri olmak üzere hastane, eğitim kurumu ve fabrikalardaki kişisel hijyen pazarı 300 milyon liralık bir hacme ulaştı. Turizm sektörünün hijyenle ilgili maliyet kalemleri arttı. Bu da Türkiye'yi ve özellikle de Antalya'yı dünya turizminde ön plana çıkarıyor. Otel yöneticileri de misafirleri de bu durumdan gayet memnun. Salgının getirdiği hijyenik alışkanlıklar salgın sonrasında da devam edecek. Temizlik malzemeleri ve cihazlarını satın alacak kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın mutlaka yetkili olan satış merkezlerini tercih edip bu ürünlerin mikrobiyolojik etkinlik raporlarına, ilgili bakanlıkların ruhsatlarına ve kalite standart belgelerine uygun olduklarına dikkat etmesi gerekmektedir."