Son Dakika Haberleri: Anfaş Spor Turkey Fuarı Açıldı

Anfaş Spor Turkey Fuarı Açıldı

50 dakika önce

- ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı Fuardan detay Vali yardımcısı Nurettin Ateş'in konuşması Jimnastik gösterisi Kurdele kesilmesi Fuar alanından detay ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı Antalya'da düzenlenen Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı'nda 90 firma, 220...

- ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı
Fuardan detay
Vali yardımcısı Nurettin Ateş'in konuşması
Jimnastik gösterisi
Kurdele kesilmesi
Fuar alanından detay
ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı
Antalya'da düzenlenen Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı'nda 90 firma, 220 markada ürünlerini sergiledi
Vali yardımcısı Nurettin Ateş:
"Spor turizmi açısından Antalya'da ciddi bir gelişme var. Her yıl yüzlerce takım geliyor. Hedefimiz spor turizminin de merkezi olmak"

ANTALYA - Antalya'da, 90 firmanın katılımıyla düzenlenen Spor Turkey Spor Ekipmanları Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı açıldı.

Expo Center'da açılışı gerçekleştirilen fuarda, 220 markada ürünler sergilendi. Fuar kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası da düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, açılış töreninde, Antalya'da su altı ve su üstü sporlarından dağcılığa, futbol takımlarına kadar farklı branşlarda spor faaliyetleri olduğunu söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'da yeni destinasyonların olduğunu aktaran Ateş, "Spor turizmi açısından Antalya'da ciddi bir gelişme var. Her yıl yüzlerce takım geliyor. Hedefimiz spor turizminin de merkezi olmak." dedi.

Ateş, standardı yüksek tesislere sahip olduklarını, Antalya'da spor amaçlı kurulmuş oteller olduğuna işaret etti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarda spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı, sporcu performans ürünleri, spor giyim ve aksesuarları ile ilgili 90 firmanın 220 markada ürün sergilediğini aktardı.

Fuar etkinlikleri kapsamında pilates, yoga, bisiklet, zumba, fitness gibi aktivitelerin yapılacağını vurgulayan Bıdı, pazar günü beşincisi yapılacak Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışması'nın düzenleneceğini belirtti.

Fuara, tüm yaş gruplarından sporcuların katılacağını ifade eden Bıdı, "Geniş kitleye hitap ediyor. Ben 66 yaşında milli sporcu unvanını aldım. Triatlonda 4 yıldır 'demir adam' olarak ülkemi temsil ediyorum. Spordan sonra hayatım değişti." diye konuştu.

Almanya'nın fuarlardan milyar dolarlar kazandığını vurgulayan Bıdı, "16 yıl hastalıklarla yaşadım. Ne zaman sporu keşfettim o zaman hayatım değişti. Hiçbir ilaç kullanmıyorum, sağlıklı yaşama döndüm." yorumunu yaptı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkan Yardımcısı Kaya Bilge ise Antalya'da düzenleyecekleri şampiyonanın önemli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy da fuarın başarılı geçmesini ve iyi bir başlangıç olmasını temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maldivler'de Tatil Yapan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la Görüntülü Konuşarak Hasret Giderdi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı Taraftarları Kızdıracak Porto Sözleri! Milan'ın Efsane Golcüsü Andriy Shevchenko, Veliahtını Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:02:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anfaş Spor Turkey Fuarı Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]