ANFAŞ'tan Uysal'a yeni yıl fuar daveti - Son Dakika
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ANFAŞ'tan Uysal'a yeni yıl fuar daveti

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret eden Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 15-18 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi buluşmasının gerçekleştirileceği fuar davetiyelerini sundu.

ANFAŞ'tan Uysal'a yeni yıl fuar daveti, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret eden Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 15-18 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi buluşmasının gerçekleştirileceği fuar davetiyelerini sundu.


ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı ve ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Dipova, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bıdı, 15 - 18 Ocak tarihleri arasında 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ANFAŞ Hotel Equipment ve 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın davetiyesini takdim etti.


Bıdı, fuarlardın düzenleneceği Antalya EXPO Center'ın 15-18 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi buluşmasına ev sahipliği yapacağını söyledi. Fuara 600'ün üzerinde firmanın katılacağını aktaran Bıdı, 3 bin 700'den fazla markanın da fuarda olacağını söyledi. 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini dile getiren Bıdı, fuar sonunda 3,5 milyar dolarlık iş hacminin oluşması beklediğini sözlerine ekledi.


Davet dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, Antalya'nın turizmde rekorlar kırdığı bir yılı geride bıraktığını söyledi. Aralık ayının başında Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğine dikkat çeken Başkan Uysal, "Antalya'nın kitle turizminde yakaladığı, ulaştığı büyük başarıda çeyrek asından daha uzun süredir sektöre yönelik gerçekleştirilen, otel ekipmanları ve gıda sektörünün önde gelen firmalarına yeni yurt dışı pazarlar oluşturan bu fuarların katkısı yadsınamaz" dedi. Başkan Uysal, fuarın en dikkat çekici etkinlikleri arasında turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Yaşasın Anadolu' başlıklı program olduğunu da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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