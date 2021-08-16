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ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: "Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor" - Son Dakika

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: "Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor"

16.08.2021 16:40
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı:

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, pandeminin bir çok sektörü olumsuz etkilemesine rağmen, ticaretin kalbinin fuarlarda atmaya devam ettiğini bildirdi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, pandeminin bir çok sektörü olumsuz etkilemesine rağmen, ticaretin kalbinin fuarlarda atmaya devam ettiğini bildirdi.

Bir çok ulusal ve uluslararası fuara ev sahipliği yapan Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş'nin (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, açıklamalarda bulundu.

2 yıldır etkisini devam ettiren pandeminin bir çok sektörü olumsuz etkilediğine değinen Bıdı, fuarcılığında bir dönem olumsuz etkilenen sektörlerin arasında yer aldığını hatırlattı.

Bu etkiye rağmen ticaretin kalbinin fuarlarda atmaya devam ettiğinin altını çizen Ali Bıdı, " Yakın zamanda İstanbul ve farklı şehirlerde gerek katılımcı gerek ziyaretçi çalışmalarımız için yaptığımız fuar ziyaretlerinde yoğun katılım olduğu gözle görülür durumdaydı. Firmaların ve ziyaretçilerin fuarlara olan güveninin çok yüksek olduğunu görmek bizleri de bir kez daha umutlandırdı. Gerekli tüm tedbirlerin uygulandığı fuarlar ticaretin en güvenli ve en verimli buluşma noktası olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"İki önemli fuar"

ANFAŞ'ın yine önemli fuarlara ev sahipliği yapacağına değinen Bıdı, " 18 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 32. Uluslararası Anfaş Hotel Equipment Fuarı ve 28. Uluslararası Anfaş Food Product Fuarı için yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde çok sayıda olumlu tepkiler aldık. Verimli geçmekte olan turizm sezonu ile birlikte firmalar doğru ziyaretçi ve alıcılarla buluşmak için sabırsızlanıyor"dedi.

"Fuarda yerinizi alın"

Pandemi döneminde bile turizm yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Bıdı, "Haziran ayında komple yeni otel yatırım öngören 9 proje için teşvik belgesi verildi. Yılın ilk yarısı (Ocak-Haziran) döneminde teşvik belgesine bağlanan komple yeni otel proje sayısı 53 oldu. Resmi Gazete' de yayımlanan tebliğe göre, teşvik belgesine bağlanan projeler ile yapılması öngörülen otellerde toplam 3.915 yatak kapasitesi olacak. Buna bağlı olarak önümüzdeki sezon için daha çok yatırım ve daha çok iş potansiyeli beklenmekte. Sizlerde vakit kaybetmeden HO-RE-CA sektörünün en büyük buluşma noktası olan Anfaş - Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 32. Uluslararası Anfaş Hotel Equipment Fuarı ve 28. Uluslararası Anfaş Food Product Fuarı'nda yerinizi almayı unutmayın" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor

İstanbul, Antalya, Yatırım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı: 'Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor' - Son Dakika Ekonomi


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