Son Dakika Haberleri: Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi
Son Dakika Spor Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi

Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi

1 saat önce

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi, System.String[]

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.


Kupanın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

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İngiltere, Liverpool, Arsenal, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:22 
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