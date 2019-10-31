Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi
1 saat önce
İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Kupanın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:22
Onur Büyüktopçu'dan bomba itiraf: Para karşılığı evlenmeyi düşündüm Liverpool normal süresi 5-5 berabere biten maçta penaltılarla Arsenal'i devirdi Merih Demiral devre arasında Juventus'tan ayrılabilir Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle eğlendiği görüntüler Fatih Terim'i çılgına çevirdi