Son Dakika Haberleri: Anfield's Şampiyonlar Walk Güncelleme
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Anfield's Şampiyonlar Walk Güncelleme

26 dakika önce

Anfield'deki The Walk Of Champions, kulübün altıncı Avrupa Kupası zaferini göstermek için güncellendi. Duvar şimdi kulübün kazandığı tüm 42 şerefi gösteriyor.

Anfield'deki The Walk Of Champions, kulübün altıncı Avrupa Kupası zaferini göstermek için güncellendi. Duvar şimdi kulübün kazandığı tüm 42 şerefi gösteriyor.
Anfield's Şampiyonlar Walk Güncelleme
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06 
Avrupa, Spor
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