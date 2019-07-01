Anfield's Şampiyonlar Walk Güncelleme
26 dakika önce
Anfield'deki The Walk Of Champions, kulübün altıncı Avrupa Kupası zaferini göstermek için güncellendi. Duvar şimdi kulübün kazandığı tüm 42 şerefi gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06
Anfield'deki The Walk Of Champions, kulübün altıncı Avrupa
Kupası zaferini göstermek için güncellendi. Duvar şimdi kulübün kazandığı tüm 42 şerefi gösteriyor.
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