ANFODER Genel Kurulu - Son Dakika
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ANFODER Genel Kurulu

6 saat önce

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFODER) Başkanlığı'na Burhan Ozan Ayhan seçildi.

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Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFODER) Başkanlığı'na Burhan Ozan Ayhan seçildi.

Ereğli Oğuz Ata Sosyal Tesisleri Sanat Evin'de düzenlenen genel kurula tek aday olarak giren Ozan Ayhan, ANFODER Başkanlığı'na seçildi.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "ANFODER'i, daha iyi yerlere taşımak, daha da aktif hale getirmek için, yönetim ve üyelerimiz ile birlikte çalışmalarımız olacak. Fotoğraf sanatına ve yaşadığımız şehre katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Önceki dönem ANFODER Başkanı Tamer Gümüş, "Yeni dönemde, yeni başkanımıza ve yönetimini tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Oğuz Ata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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