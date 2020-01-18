Angel di Maria'nin PSG'deki En İyi Anları

Angel di Maria, 2015 yılında Paris Saint Germain'e katıldığından beri Fransız devinin en önemli hücum silahlarından biri konumunda. Arjantinli yıldız, PSG ile tüm kulvarlarda 214 maçta 80 gol 76 asistlik muazzam bir istatistiğe sahip. İşte Di Maria'nin PSG formasıyla en iyi anları..