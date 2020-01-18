Angel di Maria'nin PSG'deki En İyi Anları - Son Dakika
Son Dakika Spor Angel di Maria'nin PSG'deki En İyi Anları - Son Dakika Spor

Angel di Maria'nin PSG'deki En İyi Anları

14 dakika önce

Angel di Maria, 2015 yılında Paris Saint Germain’e katıldığından beri Fransız devinin en önemli hücum silahlarından biri konumunda. Arjantinli yıldız, PSG ile tüm kulvarlarda 214 maçta 80 gol 76 asistlik muazzam bir istatistiğe sahip. İşte Di Maria’nin PSG formasıyla en iyi anları..

Angel di Maria, 2015 yılında Paris Saint Germain'e katıldığından beri Fransız devinin en önemli hücum silahlarından biri konumunda. Arjantinli yıldız, PSG ile tüm kulvarlarda 214 maçta 80 gol 76 asistlik muazzam bir istatistiğe sahip. İşte Di Maria'nin PSG formasıyla en iyi anları..

Angel di Maria'nin PSG'deki En İyi Anları

Paris Saint Germain, Angel Di Maria, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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