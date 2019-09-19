Angel Of Mine Filmi

Kim Farrant’ın yönetmen ve Luke Davies, David Regal ikilisinin senarist koltuğunda oturduğu filmde, Noomi Rapace akli dengesini yitirmeye başlayan kadına hayat verirken, Yvonne Strahovski çocuğu çalmakla suçlanan kadını canlandırıyor.



Lizzie, kocası ile boşanma aşamasında olan bir kadındır. Genç kadın hayatını işine ve 11 yaşındaki oğlu Thomas’a adar. Ancak bir tesadüf eseri tanıştığı 7 yaşındaki Lola, genç kadının geçmişe yolculuk yapmasına neden olur. Lizzie, yıllar önce yaşadığı korkunç olayın etkisinden hala çıkamamıştır. Yıllar önce kızının doğumu sırasında çıkan yangın yüzünden çocuğunu kaybeden Lizzie, karşısında Lola’yı görünce onun kızı olduğunu düşünür. Lola’ya yakın olmak için küçük kızın annesi ile yakınlaşmaya başlayan Lizzie, bir süre sonra onların çevresinden ayrılmaz hale gelir. Lizzie’nin bu tavırlarından endişe duyan yakınları, onu engellemeye çalışsa da kimse başarılı olamaz. Saplantı haline getirdiği durum yüzünden ailesi ve oğlu ile arası açılan Lizzie, vazgeçmeden Lola’nın kızı olduğunu iddia etmeye devam eder.

Yönetmen: Kim Farrant

Senaryo: Luke Davies, David Regal

Oyuncular: Noomi Rapace, Rebecca Bower, Luke Evans, Finn Little, Annika Whiteley, Yvonne Strahovski, Pip Miller, Tracy Mann, Richard Roxburgh, Indi Serafin, Rob Collins, Emily Gruhl, Natalia Rozpara, Marky Lee Campbell, Mirko Grillini, Irene Chen, Ayeshah Rose, Rachel Gordon, Nicholas Soperlario

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Angel of Mine

Yapımcı Firma: Magna Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 11.10.2019



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