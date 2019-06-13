Son Dakika Haberleri: Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama
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Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama

6 saat önce

transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama, System.String[]
transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Solmaz, İstanbul kulüpleri ile resmi görüşmelere yarın başlayacaklarını dile getirdi.
Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Romero, Galatasaray ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Solmaz, "Haberler doğru değil, Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Transfer öngörüşmelerini yaptığımız İstanbul kulüpleri ile yarın resmi görüşmeler başlayacaktır" açıklamasını yaptı.


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
İstanbul, Solmaz, Spor
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