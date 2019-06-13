Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama
6 saat önce
transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:28 Kaynak: DHA
transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Solmaz
, İstanbul
kulüpleri ile resmi görüşmelere yarın başlayacaklarını dile getirdi.
Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Romero, Galatasaray
ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Solmaz, "Haberler doğru değil, Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Transfer öngörüşmelerini yaptığımız İstanbul kulüpleri ile yarın resmi görüşmeler başlayacaktır" açıklamasını yaptı.
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