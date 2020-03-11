Angela Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Angela Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir - Son Dakika Dünya

Angela Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Covid-19) bulaşabileceğini söyledi.

Angela Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs (Covid-19) bulaşabileceğini söyledi.


Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı Merkel tehlikeli ihtimali açıkladı: Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Angela Merkel: Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]