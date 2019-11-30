Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek

Almanya Şansölyesi Angela Merkel Nazi rejimi döneminde binlerce kişinin katledildiği Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret edecek.



Merkel'in söz konusu kampa yapacağı ziyaretin ilk olacağı bildirildi. Daha önce eski Almanya Şansölyelerinden Hellmuz Schmidt ve Helmut Kohl da bu kampı görmüştü.