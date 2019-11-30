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Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek
7 saat önce
Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek
Almanya Şansölyesi Angela Merkel Nazi rejimi döneminde binlerce kişinin katledildiği Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret edecek.
Merkel'in söz konusu kampa yapacağı ziyaretin ilk olacağı bildirildi. Daha önce eski Almanya Şansölyelerinden Hellmuz Schmidt ve Helmut Kohl da bu kampı görmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:58
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