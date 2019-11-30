Son Dakika Haberleri: Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek
Son Dakika Dünya Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek - Son Dakika Dünya

Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek

7 saat önce

Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek

Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek, System.String[]

Almanya Şansölyesi Angela Merkel Nazi rejimi döneminde binlerce kişinin katledildiği Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret edecek.


Merkel'in söz konusu kampa yapacağı ziyaretin ilk olacağı bildirildi. Daha önce eski Almanya Şansölyelerinden Hellmuz Schmidt ve Helmut Kohl da bu kampı görmüştü.

Euronews.com'da Görüntüle

Angela Merkel, Auschwitz, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş: Fransa, Almanya gelsin
Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Angela Merkel Auschwitz toplama kampını ziyaret edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]