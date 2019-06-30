Son Dakika Haberleri: Angela Merkel'den titremesiyle ilgili kaygılara 'İyiyim' yanıtı
BBC
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Angela Merkel'den titremesiyle ilgili kaygılara 'İyiyim' yanıtı

37 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameraler önünde titrerken görülmesi üzerine sağlığıyla ilgili endişelere "İyiyim" yanıtı verdi ve doktora gitmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Angela Merkel'den titremesiyle ilgili kaygılara 'İyiyim' yanıtı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı verdi.

Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, 'sağlığıyla ilgili endişelerin çıktıkları hızla yok olacağına inandığını' söyledi.

Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel 'doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını' ifade etti.

Merkel Perşembe günü Berlin'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü.

Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Angela Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.

Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle 'su kaybı' (dehidrasyon) olduğunu söylemişti.

Almanya Başbakanı 2017 yılında Meksika ziyareti sırasındaki bir askeri törende de titreme nöbetine girmişti.

Merkel'in düzenli sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sıkıntısı olmadığı bildiriliyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:49 
Japonya, Almanya, Angela Merkel, Dünya
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