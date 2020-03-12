Angela Merkel, Fayiz es-Serrac ile görüştü - Son Dakika
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Angela Merkel, Fayiz es-Serrac ile görüştü

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Angela Merkel, Fayiz es-Serrac ile görüştü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Serrac'ın Libya ihtilafındaki mevcut siyasi ve askeri durum hakkında konuştuklarını ifade etti.

Açıklamada Merkel'in, salı günü Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile yaptığı konuşmada olduğu gibi en kısa zamanda BM himayesinde Cenevre'de iki tarafın ateşkes anlaşmasını imzalamalarının aciliyetini vurguladığı belirtildi.

Angela Merkel'in Serrac'a ayrıca Berlin Konferansı kararları doğrultusunda siyasi süreçte ilerleme kaydetmenin gerekliliğini ifade ettiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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