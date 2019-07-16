Son Dakika Haberleri: Angela Merkel - Maya Sandu ortak basın toplantısı
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Angela Merkel - Maya Sandu ortak basın toplantısı

9 saat önce

Toplantıdan detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları Moldova Başbakanı Maya Sandu'nun açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moldova Başbakanı Maya Sandu ile Berlin'de bir araya geldi.

Toplantıdan detaylar
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları
Moldova Başbakanı Maya Sandu'nun açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moldova Başbakanı Maya Sandu ile Berlin'de bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Angela Merkel - Maya Sandu ortak basın toplantısı
Angela Merkel, Moldova, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:16 Kaynak: AA
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