Angela Merkel sonrası partinin yeni lideri kim olacak? Adaylığını açıklayan isimleri tanıyalım

Almanya'da iktidar merkez sağ parti Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Angela Merkel sonrası liderliği için halef seçilen ve genel başkan olan Annegret Kramp-Karrenbauer'in istifa edeceğini açıklamasının ardından yeni başkanın kim olacağı tartışması devam ediyor.



Partinin liderini ve ülkenin yakın gelecekteki şansölye adayını belirlemek için gerekli olan seçim takvimi hızlandırıldı ve öne alındı. 2021 yılında gerçekleşecek olan genel seçimler için orijinal plan yaz aylarında adayların belirlenmesi ve partinin aralık ayındaki yıllık kongresinde de başkanın belirlenmesi şeklindeydi.