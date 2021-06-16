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Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı - Son Dakika

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

16.06.2021 10:34
Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı, System.String[]

MILLER'IN EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİLERGeçen hafta sonu elinde bir şarap şişesiyle eski eşi Johnny Lee Miller'ın New York'taki evine girerken görüntülenen Jolie, önceki gün de oğlu Pax ile yine onun evinden çıkarken objektiflere takıldı.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı
MILLER'IN EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçen hafta sonu elinde bir şarap şişesiyle eski eşi Johnny Lee Miller'ın New York'taki evine girerken görüntülenen Jolie, önceki gün de oğlu Pax ile yine onun evinden çıkarken objektiflere takıldı. Jolie'nin oğluyla eski eşini tanıştırdığı ileri sürüldü.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

VELAYET SAVAŞININ SONUCU JOLIE'Yİ MEMNUN ETMEDİ

Brad Pitt ile 10 yıllık ilişki ve altı çocuğun ardından evlenen Angelina Jolie, kısa sürede yollarını ayırma kararı aldı. Çiftin boşanması da çocukların velayeti yüzünden oldukça zorlu bir biçimde geçti. Mahkemelik olan çift, bu nedenle de uzun süren bir gerilim yaşadı. Mahkeme, altı çocuğun velayetini Pitt ile Jolie arasında ortak olarak paylaştırıldı. Bu sonuç Pitt için mutluluk verici olsa da Jolie'yi hiç memnun etmedi.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

PITT'TEN SONRA KİMİNLE BİRLİKTE OLACAĞI MERAK KONUSU Bu süreçte basının ilgi odağı olan Jolie'nin attığı hiçbir adım da kaçırılmıyor. İşte bu nedenle eski eşi Johnny Lee Miller'ın evine girişi de büyük olay oldu. Jolie ile ilk eşi Johnny Lee Miller, 1996'da evlenip üç yıl sonra boşanmıştı.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

İDDİALAR GÜÇLENDİ

Geçen hafta Miller'ın evine girerken görüntülenen Jolie, bu kez de yanında Vietnamlı oğlu Pax ile birlikte onun evinden çıkarken objektiflere takıldı. Güzel yıldızın, Miller ile Pax'ı tanıştırdığı ileri sürüldü. Bu da eski çift arasında tekrar bir yakınlık oluşmaya başladığı iddialarını güçlendirdi.  Angelina Jolie'nin eski eşinin evine neden gittiği günlerdir büyük bir merak konusu. Bir iddiaya göre 4 Haziran'da yeni yaşına giren Jolie, asıl kutlamayı altı çocuğu ile birlikte yaptı. Sonra da Johnny Lee Miller ile buluşup özel bir kutlama yaptılar.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

GEÇEN HAFTA YALNIZ BAŞINA ZİYARETE GİTTİ

Jolie geçen hafta, yanında korumaları olmadan Johnny Lee Miller'ın evine girerken görüntülendi. Dikkat çekmemeye çalışan Jolie, o anlarda maskesini de eksik etmedi. Üç saat Miller'ın evinde kalan Jolie daha sonra geldiği gibi yalnız başına binadan çıkıp kendi evine döndü. Jolie ile Miller, birlikte rol aldıkları Hackers adlı filmin setinde tanıştılar. Tanıştıktan bir yıl sonra 1996 yılında evlendiler ama 1999'da yollarını ayırdılar.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

FARKLI YORUMLAR YAPILIYOR

Aslında Angelina Jolie, altı çocuğuyla birlikte Los Angeles'ta yaşıyor. Fakat yeni yaşını kutlamak için ailesiyle birlikte New York'ta bulunduğu biliniyor. Angelina Jolie ile Johnny Lee Miller arasında yeniden bir romantik yakınlaşma olduğu ileri sürülse de bunun doğru olmadığını savunanlar da var. Bu yorumlara göre Jolie ile Miller, ayrılmalarının üzerinden uzun zaman geçse de dost kaldılar.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

ÇOCUKLARI ARKADAŞ İDDİASI

2008 yılında Michele Hicks ile evlenen ve 10 yıl sonra da boşanan Miller'ın 12 yaşında Buster Timothy adında bir oğlu bulunuyor. Hatta Jolie'nin aynı yaştaki ikizlerinden Knox'un da Buster ile arkadaş olduğu belirtiliyor. Miller'ın oğluyla, Jolie'nin diğer çocuklarının da arkadaş olduğu ve sık sık buluşup müzeye ya da yemeğe gittikleri de iddia ediliyor.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı
FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Angelina Jolie'nin özel hayatı, kariyerinin ilk döneminden bu yana ilgi çekiyor. Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

İKİNCİ EVLİLİK DE ÜNLÜ AKTÖRLE

Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thorton ile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı.

Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı

Angelina Jolie, Lee Miller, Brad Pitt, New York, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Angelina, eski eşinin evini 'komşu kapısı' yaptı - Son Dakika Magazin


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