Ünlü oyuncu Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu

17.12.2022 14:30

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçiliği görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. 20 yıllık görevinden ayrılacak Jolie, yaptığı açıklamada "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanlar için elimden geleni yapacağım" dedi.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 20 yılın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı. UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan haklarıyla daha geniş çerçevede hareket edeceği bildirildi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Ortak açıklamada Jolie'nin, "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanları desteklemek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" sözlerine yer verildi. Açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ise "Yıllardır sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci davasının kalbinde her zaman var olacağına eminim" dediği aktarıldı.

Jolie ilk olarak 2001'de BM mülteci ajansıyla çalışmaya başlamış ve 2012'de özel elçisi olarak atanmıştı.

Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakma kararı aldı
Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakma kararı aldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu - Son Dakika

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