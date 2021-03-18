Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı

JOLIE'DEN DUDAK UÇAKLATAN İDDİA

Önce boşanma kararı sonra çocuklarının velayeti konusunda yaşanan savaş. 2014'te başlayan evliliklerini 2019 yılında bitirme kararı alan çiftin resmi boşanması henüz tamamlanmadı. Eskinin ünlü çiftinin cephesinden ise son olarak şaşırtan bir haber geldi.

'PITT İLİŞKİMİZ BOYUNCA BANA ŞİDDET UYGULADI'

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.

PITT ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİASIYLA SORUŞTURMA GEÇİRİP AKLANMIŞTI

Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.

'ONU ÜZMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMIYOR'

Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

EVLİLİK KISA SÜRDÜ

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.

JOLIE ÜÇ, PITT İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thorton (yukarıda) ile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.