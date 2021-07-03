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Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular? - Son Dakika

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

03.07.2021 10:55
Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?, System.String[]

MERAK KONUSU OLDUAngelina Jolie ve The Weeknd, görüntülenmelerine tepki göstermedi fakat yöneltilen sorulara da yanıt vermedi.

<a class='keyword-sd' href='/angelina-jolie/' title='Angelina Jolie'>Angelina Jolie</a> ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?
MERAK KONUSU OLDU

Angelina Jolie ve The Weeknd, görüntülenmelerine tepki göstermedi fakat yöneltilen sorulara da yanıt vermedi. Jolie ile gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd'in neden bir araya geldiği ise merak konusu oldu.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

HERKES YENİ AŞKLARININ KİM OLACAĞINI BİLMEK İSTİYOR

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, yollarını ayırdıktan sonra hayatlarına kimleri alacağı her zaman büyük merak konusu olmuştu. Jolie, bu süreçte kendisini altı çocuğuna ve mesleğine adadığını söyledi. Brad Pitt'in adı ise Aaliya Shawkat ve Alman model Nicole Poturaslki de dahil birkaç kişiyle anıldı. Fakat, Shawkat ile arkadaş olduğu, Poturalski'nin de zaten evli olduğu ve ikilinin yollarını ayırdığı haberleri basına yansıdı. Bu yüzden Angelina Jolie'nin The Weeknd ile neden buluştuğu, ikili arasında bir aşk yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

ŞARKISINDA JOLIE'NİN DUDAKLARINA GÖNDERME YAPMIŞTI

İkilinin yemek çıkışı birlikte görüntülenmesinden sonra Jolie ile 31 yaşındaki The Weeknd'in aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Bu iddianın doğruluğunu zaman gösterecek. Buna rağmen ortada şaşırtıcı bir durum olduğu da kesin. Angelina Jolie ile The Weeknd arasında birlikte görüntülendikleri ana kadar herhangi bir arkadaşlık olmadığı biliniyor. Fakat The Weeknd, geçmişte bir şarkısında hem Angelina Jolie'nin ünlü dolgun dudaklarına gönderme yapmıştı. Sayfalar geriye doğru çevrildiğinde de Jolie ile The Weeknd arasında yine ilginç bir bağlantı olduğu ortaya çıkıyor.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?
PITT, GOMEZ İDDİALARINI ŞİDDETLE REDDETTİ

Angelina Jolie ile evli olduğu dönemde Brad Pitt, The Weeknd'in kısa bir süre ilişki yaşadığı Selena Gomez ile flört ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Bazı magazin dergileri, Pitt'in, kendisinden yaşça epey küçük olan Gomez ile "utanmadan" flört ettiğini ileri sürüp, o anlarda çekilen fotoğraflara da yer vermişti. Hatta yine ileri sürülenlere göre bu yakınlaşma, Pitt ile Jolie arasında sorunlara neden olmuştu. Fakat Brad Pitt, bu iddiaları şiddetle reddetti.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

ORTAK NOKTALARI ETİYOPYA

Bir diğer görüşe göre ise Angelina Jolie ile The Weeknd, her ne kadar çok yakın bir arkadaşlık sürdürmüyor olsalar da Etiyopya'ya yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle birbirlerini tanıdıkları da belirtiliyor. Angelina Jolie, kızı Zahara'nın ana vatanı olan Etiyopya'ya yönelik yardım faaliyetlerinde ön saflarda yer alıyor.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

AİLESİ ETİYOPYA'DAN GÖÇ ETTİ

The Weeknd ise her ne kadar Kanada'da dünyaya gelmiş olsa da Etiyopya göçmeni olan bir ailenin çocuğu. O da son dönemde bu tür yardım faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Jolie ile The Weeknd'in birbirlerini bu şekilde tanımış olabileceği de konuşuluyor.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?
ORTAK PROJE DE OLABİLİR

Bu arada Jolie ile The Weeknd'in sinema projesi nedeniyle bir araya gelmiş olabileceği de konuşuluyor. Jolie zaten oyuncu ve yönetmen olarak iddialı işlere imzasını atan bir yıldız. The Weeknd ise son dönemde müziğin yanı sıra sinema çalışmalarıyla da konuşuluyor. Adam Sandler'ın Uncut Gems adlı filminde rol alan ve The Weeknd'in bir dijital yayın platformu için çekilecek olan The Idol adlı seriye ortak senarist ve oyuncu olarak katkıda bulunacağı da biliniyor.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?
BULUŞMANIN ARDINDAKİ SIR

Özetle, daha önce aralarında yemeğe çıkacak kadar yakın bir bağ bulunmadığı bilinen Angelina Jolie ile The Weeknd'in birlikte görüntülenmesinin nedeni merak ediliyor ve bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Aralarında gerçekten bir duygusal yakınlaşma mı olduğu yoksa iş bağlantısı nedeniyle mi birlikte görüntülendiklerini ise zaman gösterecek. Angelina Jolie, bir süredir ilk eşi Jonny Lee Miller ile yeniden görüşmeye başlaması nedeniyle gündeme geliyordu. Jolie, birkaç kez eski eşinin evine girip çıkarken görüntülendi. Hatta bir seferinde oğlu Pax da onunla birlikteydi. Fakat özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya kararlı olan Jolie, bu görüşmelerin ardında yatan neden konusunda ser verip sır vermedi.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU

The Weeknd ise Selena Gomez ile kısa bir ilişki yaşadı. Bu ilişki sadece 10 ay sürdü ve ikili yollarını ayırdı. Şarkıcı en çok gündeme gelen ilişkisini ise model Bella Hadid ile yaşadı. Genç çift, ilk kez 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Bir süre sonra yollarını ayırsalar da 2019 yılına kadar bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüler. Sonra da aşkları başladığı gibi bitti.

Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular?

Angelina Jolie, The Weeknd, Brad Pitt, Etiyopya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Angelina Jolie ile The Weekend: Neden baş başa buluştular? - Son Dakika Magazin


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