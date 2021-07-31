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Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı' - Son Dakika

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

31.07.2021 15:17
Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı', System.String[]

LÜKS OTELDE KONAKLIYORLARAngelina Jolie, 15 yaşındaki kızı Shiloh ile birlikte Venedik'e ulaştı.

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LÜKS OTELDE KONAKLIYORLAR

Angelina Jolie, 15 yaşındaki kızı Shiloh ile birlikte Venedik'e ulaştı. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Jolie, daha sonra da oteline geçti. Jolie ile kızı Shiloh'nun, geceliği yaklaşık 8 bin sterline ulaşan fiyatlarla konaklanabilen Cipriani Otel'de misafir olduğu belirtildi.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

SHILOH ANNESİNİN BOYUNU GEÇTİ

Altı çocuğunun beşi yanında görünmeyen Angelina Jolie, Venedik'e ulaştığında neredeyse üstünden hiç çıkarmadığı bej renkli trençkotu ile siyah, maksi bir elbise giyiyordu. Ona eşlik eden Shiloh ile yine bej rengi bir pantolon, siyah eşofman üstü ve siyah spor ayakkabılar giydi. Shiloh'nun genellikle kısacık kestirdiği saçlarını bu kez uzattığı ve at kuyruğu yaptığı görüldü. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nun boyunun annesini geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'
ELBİSESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Venedik'e ulaştıktan sonra oteline geçen Jolie, daha sonra üstünü değiştirip Venedik'te kanallarda hizmet veren tekne taksilerle akşam yemeğinin yenileceği mekana geçti. Jolie, bu sırada gri renkli, üzeri pırıltılı maksi bir elbise giydi. Bu bol elbise de sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

KAÇ BİN DOLARLIK 'PATATES ÇUVALI'

Birçok kişi Jolie'nin bu elbisesini patates çuvalına benzetti. Bazı kişiler "ben de patatase çuvalı giyeceğim" diye yorum yaparken bazıları da Jolie'nin elbisesinin öyle "patates çuvalı" diye dalga geçilebilecek bir giysi olmadığını, muhtemelen binlerce dolar değerinde olduğunu ileri sürdü. Jolie, akşam yemeğine giderken de Venedik'e ulaştığında giydiği terliklerini değiştirmedi. Hem Angelina Jolie hem de kızı Shiloh, koronavirüs önlemi olarak kullandıkları maskelerini de genellikle çıkarmadı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Bu arada saçlarını serbest topuz yapan Angelina Jolie'nin yüzü de dikkat çekti ve yine sosyal medya platformlarında konuşuldu. Bazı kişiler Jolie'nin yüzüne bazı estetik müdahaleler yaptırdığını ileri sürdü. Angelina Jolie, bir süredir Avrupa turunda bulunuyor. Geçen hafta Fransa'da görüntülenen Jolie bu kez de İtalya'ya geçti.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'
MAZİDE KALAN GÖRÜNTÜLER

Angelina Jolie ve Brad Pitt, birlikteliklerinin en mutlu döneminde de sık sık Venedik'i ziyaret ederdi. Eski çift, bazen film festivali içi bazen de aile tatilleri kapsamında bu tarihi kente giderdi. Çocukları henüz çok küçükken ve ikizleri dünyaya gelmemişken çıktıkları Venedik tatilinin fotoğrafları da uzun süre gündemde kalmıştı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'
VELAYET SAVAŞLARI SÜRÜYOR

Angelina Jolie, bir süredir eski eşi Brad Pitt ile altı çocuklarının velayeti için yürüttüğü hukuk mücadelesiyle gündemde. Jolie, çocuklarının velayetine tek başına sahip olmak istiyor, Pitt ise velayeti paylaşma düşüncesinde. Bu da bir zamanlar Brangelina olarak anılan çiftin yasalar önünde karşı karşıya gelmesine yol açıyor.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

DAVA BAŞA DÖNDÜ

Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasıyla birlikte başlayan yargı süreci devam ederken çiftin avukatları, 2018'de bir uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak bu anlaşma yasallaşmadan vazgeçildiği görülüyor. Bu hafta davadan alınan özel hakim John Ouderkirk, Mayıs ayında Pitt ve Jolie'ye ortak velayet verilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

HESAPLAŞMA BİTMEDİ

Ancak ortak velayete karşı çıkan Jolie, Ouderkirk'in Pitt'in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple "Çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını" belirterek hakimin davadan alınmasını talep etmişti. Cuma günü California mahkemesi Jolie'nin talebini haklı buldu ve "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor" açıklamasıyla hakimi davadan aldı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

MADDOX DAVANIN DIŞINDA

Jolie, Ouderkirk'ün davayı sürdürürken çocukların da tanık olarak dinlenmesini kabul etmemesi üzerine, bu kararı sert bir dille eleştirmişti. İkilinin boşanma davası başladığında üçü evlatlık üçü biyolojik olan altı çocuğu da 18 yaşının altındaydı. Bugün çocuklardan beşi, 13 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox, 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki Zahara ve 17 yaşındaki Pax, velayet davasının özneleri durumunda. Maddox ise 19 yaşında olduğu için artık velayet davasının dışında.  2004 yılında başrolleri paylaştıkları Mr. and Mrs. Smith adlı filmin çekimleri sırasında tanışan ve 10 yıllık evliliğin ardından 2014'te evlenen çift, Eylül 2016'da ayrıldıklarını duyurmuştu. Aynı yıl Jolie, "Uzlaşılamayan fikir ayrılıkları olduğu" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'
THE WEEKND İLE ŞAŞIRTAN BULUŞMA

Angelina Jolie'nin adı geçen ay da şarkıcı The Weeknd ile birlikte anılmış ve aşk söylentileri ortaya atılmıştı. Hollywood'un, özel hayatı en çok merak edilen yıldızlarından biri olan Angelina Jolie, bir kez daha aynı nedenle gündeme geldi. 45 yaşındaki Jolie, şarkıcı The Weeknd ile Santa Monica'da ünlü bir restorandan çıkarken görüntülendi. Angelina Jolie ve The Weeknd, görüntülenmelerine tepki göstermedi fakat yöneltilen sorulara da yanıt vermedi. Jolie ile gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd'in neden bir araya geldiği ise merak konusu oldu.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

HERKES YENİ AŞKLARININ KİM OLACAĞINI BİLMEK İSTİYOR

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, yollarını ayırdıktan sonra hayatlarına kimleri alacağı her zaman büyük merak konusu olmuştu. Jolie, bu süreçte kendisini altı çocuğuna ve mesleğine adadığını söyledi. Brad Pitt'in adı ise Aaliya Shawkat ve Alman model Nicole Poturaslki de dahil birkaç kişiyle anıldı. Fakat, Shawkat ile arkadaş olduğu, Poturalski'nin de zaten evli olduğu ve ikilinin yollarını ayırdığı haberleri basına yansıdı. Bu yüzden Angelina Jolie'nin The Weeknd ile neden buluştuğu, ikili arasında bir aşk yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

ŞARKISINDA JOLIE'NİN DUDAKLARINA GÖNDERME YAPMIŞTI

İkilinin yemek çıkışı birlikte görüntülenmesinden sonra Jolie ile 31 yaşındaki The Weeknd'in aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Bu iddianın doğruluğunu zaman gösterecek. Buna rağmen ortada şaşırtıcı bir durum olduğu da kesin. Angelina Jolie ile The Weeknd arasında birlikte görüntülendikleri ana kadar herhangi bir arkadaşlık olmadığı biliniyor. Fakat The Weeknd, geçmişte bir şarkısında hem Angelina Jolie'nin ünlü dolgun dudaklarına gönderme yapmıştı.

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı'

Angelina Jolie, The Weeknd, Brad Pitt, Venedik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te: Kim bilir kaç bin dolarlık 'patates çuvalı' - Son Dakika Magazin


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