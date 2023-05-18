Mülteciler ve dezavantajlı gruplara destek olmak isteyen Angelina Jolie moda dünyasına atıldı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jolie, "Atelier Jolie" adını verdiği markasıyla katılımcıların ustalar, modelist ve girişimcilerin kendi üretimlerini yapacaklarını açıkladı.

EKİP MÜLTECİLERDEN OLUŞACAK

Jolie, proje kapsamında kullanılmayan materyallerden yararlanılacağına işaret ederek, yeteneklerine uygun şekilde mülteciler ve dezavantajlı gruplardan oluşan geniş bir ekibi bir araya getireceklerini ve bu gruplara desteğin sürdürülebilir hale getirilmesini amaçladığını vurguladı.

ESKİ KIYAFETLER TAMİR EDİLİP DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Projenin "kültürel mirasların zenginliklerinin paylaşılmasına yardım etme ve (moda) girişimlerinin gelişmesini destekleme" niyetinde olduğunu ifade eden Jolie, müşterilerin eski kıyafetlerini tamir ettirme ya da dönüştürme imkanına da sahip olacağını belirtti.

"EN EĞLENCELİSİ KENDİMİZ İÇİN YARATMAKTIR"

Jolie, açıklamasında, "Hepimiz başkalarının tasarımlarını toplayabilir ve onlardan etkilenebiliriz. Ancak kendini ifade etmenin en yüksek biçimi ve bence en eğlencelisi kendimiz için yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

"FARKLI ÇALIŞMA ZAMANI GELDİ"

Jolie, Aralık 2022'de, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını, ilerleyen süreçlerde mülteciler ve yerel kuruluşlarla doğrudan ilişki kurarak "farklı çalışma" zamanının geldiğini hissettiğini söylemişti.

YARDIM FAALİYETLERİNE 2001'DE BAŞLAMIŞTI

BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001'de başlayan Angelina Jolie, 2012'de BM İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.