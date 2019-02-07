Son Dakika Haberleri: Angelina Jolie'nin Bangladeş'te Arakanlı Mültecilerin Bulunduğu Kampı Ziyaretinin Görüntüleri

Angelina Jolie'nin Bangladeş'te Arakanlı Mültecilerin Bulunduğu Kampı Ziyaretinin Görüntüleri

46 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

Angelina Jolie'nin Bangladeş'te Arakanlı Mültecilerin Bulunduğu Kampı Ziyaretinin Görüntüleri, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ziyarete dair görüntüleri paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:17 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Angelina Jolie, Bangladeş, Dünya
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