Angelina Jolie'nin Bangladeş'te Arakanlı Mültecilerin Bulunduğu Kampı Ziyaretinin Görüntüleri
46 dakika önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz gün Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.
Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan ünlü oyuncu Angelina Jolie
, geçtiğimiz gün Bangladeş
'te Arakanlı mültecilerin bulunduğu Kutupalong Mülteci Kampı'nı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ziyarete dair görüntüleri paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:17 Kaynak: DHA
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