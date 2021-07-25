Üye Girişi
Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi - Son Dakika
BBC

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi

25.07.2021 18:38
Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi, System.String[]

Brad Pitt'le velayet konusunda uzlaşamadıkları için boşanma davası süren Angelina Jolie'nin talebinin kabul edilmesi, Angelina Jolie için kazanma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yıllardır sonuçlanmayan velayet davasında Jolie, "yasal bir zafer" kazandı.

Özel olarak tutulan ve Mayıs ayında velayet konusunda uzlaşma sağlandığını açıklayan hakim, Jolie'nin talebiyle mahkeme tarafından bu görevden alındı.

Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasıyla birlikte başlayan yargı süreci devam ederken çiftin avukatları, 2018'de bir uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ancak bu anlaşma yasallaşmadan vazgeçildiği görülüyor.

Bu hafta davadan alınan özel hakim John Ouderkirk, Mayıs ayında Pitt ve Jolie'ye ortak velayet verilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Ancak ortak velayete karşı çıkan Jolie, Ouderkirk'in Pitt'in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple "Çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını" belirterek hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

Cuma günü California mahkemesi Jolie'nin talebini haklı buldu ve "Bu etik ihlâl, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor" açıklamasıyla hakimi davadan aldı.

Bu karar, davanın yeni bir hakimin göreve atanmasıyla birlikte davanın yeniden görüleceği anlamına geliyor.

ABD'de, özellikle ünlü kişilerin boşanma davalarında özel bilgilerin gizli kalması ve uzlaşma sağlanabilmesi için özel hakim tutmak, oldukça sık görülen bir uygulama.

Brad Pitt'in basın danışmanlarından biri ise, hakimin davadan alınmasının "teknik bir gerekçeye dayandığını" belirterek, ortak velayet kararının arkasında yatan sebeplerin değişmediğini açıkladı.

Angelina Jolie tarafından ise henüz kararla ilgili bir açıklama gelmedi.

Jolie, Ouderkirk'ün davayı sürdürürken çocukların da tanık olarak dinlenmesini kabul etmemesi üzerine, bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İkilinin boşanma davası başladığında üçü evlatlık üçü biyolojik olan altı çocuğu da 18 yaşının altındaydı. Bugün çocuklardan beşi, 13 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox, 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki Zahara ve 17 yaşındaki Pax, velayet davasının özneleri durumunda.

Maddox ise 19 yaşında olduğu için artık velayet davasının dışında.

2004 yılında başrolleri paylaştıkları Mr. and Mrs. Smith adlı filmin çekimleri sırasında tanışan ve 10 yıllık evliliğin ardından 2014'te evlenen çift, Eylül 2016'da ayrıldıklarını duyurmuştu. Aynı yıl Jolie, "Uzlaşılamayan fikir ayrılıkları olduğu" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Jolie boşanma davası açmadan hemen önce Pitt, çocuklara şiddet uyguladığı şüphesiyle sorgulanmış ancak suçlamalar düşmüştü. İkili, 2019'dan bu yana resmen 'bekar' olarak gözüküyor. Ancak velayet uzlaşması sağlanamadığı için dava sürüyor.

Dünyada en çok takip edilen evliliklerinden biri olan bu birliktelik, Jolie'nin aktörler Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller'ın ardından yaptığı üçüncü evlilik. Brad Pitt'in ise Friends dizisiyle ünlenen Jennifer Aniston'ın ardından ikinci evliliği.

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi

Angelina Jolie, Brad Pitt, Hollywood, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı 18:18 İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu 17:55 Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu 17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı 17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi önce gözyaşlarını tutamadı sonra 16:18 Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi önce gözyaşlarını tutamadı sonra "Erik Dalı" çaldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması 15:47 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması
Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı 15:39 Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü 15:07 Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler         
18:23
Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı         
18:10
Olimpiyatlara damga vuran basketbolcu robot! Attığı her atış basket oldu Olimpiyatlara damga vuran basketbolcu robot! Attığı her atış basket oldu         
17:44
Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada         
17:21
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı         
16:24
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti         
15:30
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı         
11:00
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi         
10:45
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 19:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanma davasında hakimin değiştirilmesi talebi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement