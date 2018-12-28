Angelina Jolie Politikaya Girebileceğini İma Etti
1 saat önce
Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, katıldığı bir programda ilerleyen zamanlarda politikaya atılabileceğini söyledi.
Ünlü Hollywood
yıldızı Angelina Jolie
, katıldığı bir programda ilerleyen zamanlarda politikaya atılabileceğini söyledi. Jolie, 20 yıl önce böyle bir teklife güleceğini söyleyerek şimdilerde politikaya sıcak baktığını ima etti. Ünlü Hollywood oyuncusu Angelina Jolie, ABD
politikalarının, sosyal medyanın, cinsel şiddetin ve küresel mülteci krizinin tartışıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler
Mülteci Ajansı Özel Elçiliği'ni üstlenen Jolie, ilerleyen zamanlarda politikaya atılabileceğini söyledi. Yapılan röportajda bir gün ABD Başkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusuna Jolie, "Bana 20 yıl önce sorsaydın, gülerdim. Her zaman ihtiyacım olan yere gideceğimi söylerim. Eğer politikaya uygunsam bilmiyorum. Hükümetlerle ve askerlerle çalışabiliyorum ve bu yüzden çok şey yapabileceğim ilginç bir yerde oturuyorum" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan, başkanlık adaylığı için yarışan 30 ila 40 Demokrat listesinde olabileceği söylenen Jolie, teşekkür ederek olumsuz yanıt vermedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:06 Kaynak: İHA
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