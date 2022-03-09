Angelina Jolie, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle görüştü - Son Dakika
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Angelina Jolie, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle görüştü

09.03.2022 00:09
Angelina Jolie, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle görüştü

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile bir araya geldi.

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansı, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Şeref'in Sana'da Jolie ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasını yayınladı.

Açıklamasında Şeref, Jolie'nin ziyaretinin "yedi yıldır şiddet ve kuşatmaya maruz kalan Yemen halkının mağduriyetine ışık tutması" açısından önemli olduğunu belirtti.

Şeref, "Yemen halkının yaşadığı tüm haksızlıklara ve acılara rağmen bu savaşın unutulmasını isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie'nin Yemen ziyareti

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, yıllardır süren çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için 6 Mart'ta Yemen'e gelmişti.

Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, " Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim." ifadelerini kullanmıştı.

Angelina Jolie, 7 Mart'ta da Lahic kentindeki bir sığınmacı kampını ziyaret ederek buradaki Yemenli kadınlarla sohbet etmişti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Angelina Jolie, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle görüştü - Son Dakika


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