Son Dakika Haberleri: Angelino, Manchester City'ye Dönüş Yaptı
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Angelino, Manchester City'ye Dönüş Yaptı

1 saat önce

Angelino, 2023'e kadar kulüple bir sözleşme imzaladıktan sonra Manchester City'ye geri döndü. Solcu, geçen sezon Hollandalı PSV ile geçti.

Angelino, 2023'e kadar kulüple bir sözleşme imzaladıktan sonra Manchester City'ye geri döndü. Solcu, geçen sezon Hollandalı PSV ile geçti.
Angelino, Manchester City'ye Dönüş Yaptı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:05 
Spor
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