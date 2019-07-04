Angelino, Manchester City'ye Dönüş Yaptı
1 saat önce
Angelino, 2023'e kadar kulüple bir sözleşme imzaladıktan sonra Manchester City'ye geri döndü. Solcu, geçen sezon Hollandalı PSV ile geçti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:05
Angelino, 2023'e kadar kulüple bir sözleşme imzaladıktan sonra Manchester City
'ye geri döndü. Solcu, geçen sezon Hollandalı PSV ile geçti.
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