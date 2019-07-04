Son Dakika Haberleri: Angelino, yeniden Manchester City'de
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Angelino, yeniden Manchester City'de

42 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, eski oyuncusu İspanyol Angelino'yu PSV Eindhoven'dan transfer etti.

Angelino, yeniden Manchester City'de, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, eski oyuncusu İspanyol Angelino'yu PSV Eindhoven'dan transfer etti.
Manchester City'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Angelino, geçen sezon 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den PSV Eindhoven'a transfer olmuştu. Sözleşmesine Manchester City tarafından özel maddeyle geri dönme bedeli konan İspanyol oyuncu, 12 milyon avro karşılığında yeniden eski kulübüne imza attı.
Angelino, geçen sezon Hollanda temsilcisinde 43 maçta görev almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:24 Kaynak: AA
Manchester City, Eindhoven, Spor
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