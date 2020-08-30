Angelo Sagal Denizlispor'da

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da bulunan ve geçen sezonu Juarez'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu Angelo Sagal'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı 'Hoş geldin Sagal' paylaşımıyla açıkladı. Futbolcunun yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Forvette de görev yapabilen Sagal, geçen sezon 27 maçta forma giyip 3 gol attı. 18 kez Şili Milli Takımı'nda forma giyen Sagal, 2 kez fileleri havalandırdı.