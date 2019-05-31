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Angelos Anastasiadis: Türk Milli Takım'ı bizden daha iyiydi

1 saat önce

YUNANİSTAN Milli Takım Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, maçtan sonra yaptığı açıklamada futbolcularının Türkiye karşısında çok pozisyon verdiğini belirterek, bunu da yorgunluğa bağladı.

Angelos Anastasiadis: Türk Milli Takım'ı bizden daha iyiydi, System.String[]

YUNANİSTAN Milli Takım Teknik Direktörü Angelos Anastasiadis, maçtan sonra yaptığı açıklamada futbolcularının Türkiye karşısında çok pozisyon verdiğini belirterek, bunu da yorgunluğa bağladı. Anastasiadis, Galatasaray'da forma giyen Kostas Mitroğlu'nun uzun bir sakatlıktan çıktığını, yetersiz olduğu için oynatmadığını söyledi.
Türkiye A Milli Takımı, Antalya Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan teknik adam Angelos Anastasiadis, bugünkü maçta her iki ülkenin yeni futbolcular denediğine dikkati çekti. Anastasiadis, "Türk Milli Takım'ı bizden daha iyiydi. Bunun sorumluluğunu ben üstleniyorum. Biz dün dinlenme fırsatı bulamadık. Yoldan geldik. Futbolcularımız maça yorgun ve bitkin çıktı. İkili mücadeleleri kaybettik. Buna rağmen  sahada iyi mücadele verdiler. İyi yoldayız. Kritik maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Benim bugün gördüğüm Türkiye iyi ekip, iyi takım, iyi bir antrenöre sahip. EURO 2020 yolunda elemeleri geçip gruplara kalacaktır" dedi.
Türkiye'den hangi futbolcuları beğendiği ve Türkiye'nin Fransa ile İzlanda maçlarındaki şansının sorulması üzerine Anastasiadis şunları söyledi:
"Ben hiçbir zaman futbolcuları ayırmıyorum. Takım olarak bakıyorum. O yüzden size futbolcu söyleyemeyeceğim. Türkiye iyi takım. Fransa karşısında kendilerine başarılar diliyorum. İyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Milli Takımı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi iyi ağırladılar. Biz de Yunanistan'da aynı misafirperverliği göstermek istiyoruz."
Galatasaraylı Kostas Mitroğlu'nun neden oynatılmadığı sorusuna ise Anastasiadis, "Uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Yetersizdi. Sakatlığı düzeldiği zaman hem Galatasaray'a hem de Yunanistan Milli Takım'a faydası olacaktır" diye cevap verdi.


- Yetersizdi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:48 Kaynak: DHA
Yunanistan, Türkiye, Spor
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