Angers'i deplasmanda 1-0 mağlup eden PSG, yeniden lider

Angers ise 30 puanla 7. sırada kaldı.

Mücadeleyi 1-0 üstün tamamlayan PSG, bu skorla puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

PSG, ligin 20. haftasında Angers takımına konuk oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain ( PSG ), deplasmanda Angers'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

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