Son Dakika Haberleri: Angı: ""12 Eylül tarihimizin kara bir lekesidir"
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Angı: ""12 Eylül tarihimizin kara bir lekesidir"

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 12 Eylül'ün tarihin kara bir lekesi olduğunu söyledi.

Angı:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 12 Eylül'ün tarihin kara bir lekesi olduğunu söyledi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de darbeler tarihinin kapandığını belirterek, artık hiç kimsenin halkın oyuna ve iradesine saygısızlık edemeyeceğini belirtti. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Demokrasi ve milli iradenin olduğu bir yerde, sorunların çözümü de yine demokratik yol ve milletin seçtiği idareciler ve hukukla çözülür. Bu anlamda 12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir. Ülkemizde 27 Mayıs ile başlayan darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Geçmişte sorgulanmasına dahi müsaade edilemeyen askeri darbeleri, günümüzde milletimiz de kabul etmemekte yeri geldiğinde tepkisini göstermekten de çekinmemektedir. AK Parti iktidarıyla birlikte millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir. Sanal korku-tehdit-çete-mafya-sinsi örgütlenmelerle ülkeye ve millete yön vermeye çalışanların dönemi ve hesapları tersine dönmüştür. Milletin kendi partisi olan AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır. Demokrasi sandıkla gelir. Halkın iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma devri artık kapanmıştır. Bunun en büyük mücadelesini de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz vermektedir ve sonuna kadar da verecektir. Darbe yandaşları ve heveslileri bunu asla unutmamalıdırlar" diye konuştu. - KONYA

AK Parti, Türkiye, Konya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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