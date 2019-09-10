Son Dakika Haberleri: Anglikan Kilisesi ruhani liderinden "1919 katliamı" paylaşımı
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Anglikan Kilisesi ruhani liderinden "1919 katliamı" paylaşımı

1 saat önce

YENİ Anglikan Kilisesi ruhani lideri, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiliz sömürge kuvvetlerinin 1919'da Hindistan'ın Pencap eyaletinde gerçekleştirdiği katliam için "üzgün olduğunu" belirtti.

Anglikan Kilisesi ruhani liderinden

YENİ Anglikan Kilisesi ruhani lideri, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiliz sömürge kuvvetlerinin 1919'da Hindistan'ın Pencap eyaletinde gerçekleştirdiği katliam için "üzgün olduğunu" belirtti.

Hayatını kaybeden kurbanlar için Amritsar'daki Jallianwala Bagh bahçesinde inşa edilen anıtı ziyaret eden Başpiskopos Welby, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiliz sömürge kuvvetlerinin gerçekleştirdiği katliama ilişkin, "Derin bir keder, elem ve utanç duygusu hissediyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümeti adına konuşamayacağını vurgulayan Welby, dini bir lider olarak yaşanan trajedi için matem içerisinde olduğunu kaydetti.

Welby, İngiliz sömürge kuvvetleri tarafından 1919'da Amritsar'da gerçekleştirilen katliam nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu aktararak, olayda çok sayıda Sih, Hindu, Hristiyan ve Müslüman'ın öldürüldüğünü anımsattı.

Welby ayrıca, anıtın önünde yüz üstü uzandığı ve diz çöküp dua ettiği fotoğrafları da paylaştı.

Hindistan'daki İngiliz sömürge ordusu, 13 Nisan 1919'da iki bağımsızlık yanlısı ulusal liderin tutuklanarak sınır dışı edilmesine karşı, ülkenin kuzeydoğusundaki Amritsar kentindeki Jallianwala Bagh Bahçesi'nde barışçı protesto için toplanan silahsız Hintlere ateş açmıştı. 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği olayda yaklaşık bin 200 kişi yaralanmıştı.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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