Son Dakika Haberleri: Angola, Afrika'nın En Büyük Elmas Üreticisi Olabilir Mi?

Angola, Afrika'nın En Büyük Elmas Üreticisi Olabilir Mi?

43 dakika önce

Afrika'nın yükselen ülkelerinden Angola, petrol, gaz ve elmasıyla sıradışı bir ekonomik potansiyele sahip. Bugün Angola'nın ekonomisini oluşturan temel unsurların başında elmas geliyor.

Afrika'nın yükselen ülkelerinden Angola, petrol, gaz ve elmasıyla sıradışı bir ekonomik potansiyele sahip. Bugün Angola'nın ekonomisini oluşturan temel unsurların başında elmas geliyor. Peki Afrika'nın en büyük elmas üreticisi olmayı hedefleyen ülke bunu başarabilir mi?…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/20/an...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: Youtube

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