Angola, Afrika'nın En Büyük Elmas Üreticisi Olabilir Mi?
43 dakika önce
Afrika'nın yükselen ülkelerinden Angola, petrol, gaz ve elmasıyla sıradışı bir ekonomik potansiyele sahip. Bugün Angola'nın ekonomisini oluşturan temel unsurların başında elmas geliyor.
Afrika
'nın yükselen ülkelerinden Angola
, petrol, gaz ve elmasıyla sıradışı bir ekonomik potansiyele sahip. Bugün Angola'nın ekonomisini oluşturan temel unsurların başında elmas geliyor. Peki Afrika'nın en büyük elmas üreticisi olmayı hedefleyen ülke bunu başarabilir mi?…
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:46 Kaynak: Youtube
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