Angola'daki seçimi iktidardaki MPLA yüzde 51,17 oyla kazandı - Son Dakika
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Angola'daki seçimi iktidardaki MPLA yüzde 51,17 oyla kazandı

30.08.2022 02:50
Angola'daki seçimi iktidardaki MPLA yüzde 51,17 oyla kazandı

Angola'da 24 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri, bağımsızlığından bu yana ülkeyi yöneten Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi (MPLA) kazandı.

Angola'da 24 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri, bağımsızlığından bu yana ülkeyi yöneten Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi (MPLA) kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, iktidardaki MPLA oyların yüzde 51,17'sini alarak seçimi kazandı. Muhalefet partisi Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) ise oyların yüzde 43,95'ini aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Manuel Pereira da Silva, mevcut Cumhurbaşkanı 68 yaşındaki Joao Lourenço'nun artık usulüne uygun seçilmiş başkan olduğunu duyurdu. Böylece Lourenço'ya ikinci dönem görev yapma fırsatı verildi.

Angola halkı, 24 Ağustos'ta ülkenin beşinci çok partili seçimlerinde bir cumhurbaşkanı ve 220 milletvekili seçmek için oy kullanmıştı. Seçimde 8 parti yarıştı ancak rekabet MPLA ve UNITA arasında geçti.

En fazla oy alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanı oluyor

Angola'da 2010'da yapılan yasa değişikliğiyle seçmenler hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı için tek bir partiye oy veriyor. En fazla oyu alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor.

14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi 5 yıl ve bir cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor.

Joao Lourenço kimdir?

1954 yılında dünyaya gelen Lourenço, Portekiz işgaline karşı mücadele veren 10 çocuklu bir ailede büyüdü.

Portekiz'e karşı MPLA saflarında savaşan Lourenço, daha sonra Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim aldı.

Lourenço, 1982'de ülkesine döndü ve 1984'te siyasete girerek Moxico Valisi oldu.

1990'lı yıllarda MPLA'da farklı görevler alan Lourenço, 1998 yılında parti genel sekreterliğine yükseldi.

2014-2017 döneminde ülkenin savunma bakanı olarak görev yapan Lourenço, 2017'den bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

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Kaynak: AA

Portekiz, Angola, Güncel, Son Dakika

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