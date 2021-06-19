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Angola'da 5 ayda 5 bin 500'den fazla kişi sıtmadan öldü - Son Dakika

Angola'da 5 ayda 5 bin 500'den fazla kişi sıtmadan öldü

19.06.2021 01:53
Angola'da 5 ayda 5 bin 500'den fazla kişi sıtmadan öldü, System.String[]

Güney Afrika ülkesi Angola'da bu yılın ilk 5 ayında 5 bin 500'den fazla kişi sıtma salgınından hayatını kaybetti.

Güney Afrika ülkesi Angola'da bu yılın ilk 5 ayında 5 bin 500'den fazla kişi sıtma salgınından hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Silvia Lutucuta, yaptığı açıklamada, Angola'nın sıtmayla ilgili "kritik ve zorlu" bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Lutucuta, bu yılın ilk beş ayında 5 bin 500'den fazla kişinin sıtmadan yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 2 milyondan fazla vaka görüldüğünü aktaran Lutucuta, salgından en çok 5 yaşın altındaki çocukların ve hamile kadınların etkilendiğini bildirdi.

Lutucuta, hükümetin ülkede tıbbi ekipman ve ilaç temini için daha fazla çaba gösterdiğini ifade etti.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü, son iki senede Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlanmıştı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.

Güney Afrika, Malavi, Afrika, Angola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Angola'da 5 ayda 5 bin 500'den fazla kişi sıtmadan öldü - Son Dakika


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