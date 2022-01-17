Son dakika haber: Angola'da katliam gibi kaza: 13 ölü - Son Dakika

Angola'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Angola'nın Huambo eyaletinde yer alan Ussoque-Londuimbali yolunda bir minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ulusal Polis Sözcüsü Martinho Kavita Satito yaptığı açıklamada, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtti. Satito, çarpışmanın ardından minibüsün alev aldığını ve 12 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.