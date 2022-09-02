Angola'da muhalefet seçim sonuçlarını mahkemeye taşıdı - Son Dakika
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Angola'da muhalefet seçim sonuçlarını mahkemeye taşıdı

02.09.2022 12:30
Angola'da muhalefet seçim sonuçlarını mahkemeye taşıdı

Angola'da seçimleri kaybeden muhalif Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) Partisi, sonuçları mahkemeye götürdü.

Angola'da seçimleri kaybeden muhalif Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) Partisi, sonuçları mahkemeye götürdü.

UNITA lideri Adalberto Costa Junior, yaptığı açıklamada, iktidardaki Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) seçimleri kazanmadığını tekrarlayarak, sonuçların sandıktaki gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi ve Seçim Komisyonu'ndan hukuka ve anayasaya bağlı kalarak görevlerini yerine getirmelerini beklediklerini kaydeden Junior, tüm oyların etkili şekilde sayılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin itirazı bir hafta içerisinde karara bağlaması bekleniyor.

MPLA yüzde 51,17 oyla kazandı

Ulusal Seçim Komisyonu, 24 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri, iktidardaki MPLA'nın oyların yüzde 51,17'sini alarak kazandığını duyurmuştu. Muhalefet partisi UNITA ise oyların yüzde 43,95'ini almıştı.

Angola'da 2010'da yapılan yasa değişikliğiyle seçmenler hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı için tek bir partiye oy veriyor. En fazla oyu alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor.

14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi 5 yıl ve bir cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor.

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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Angola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Angola'da muhalefet seçim sonuçlarını mahkemeye taşıdı - Son Dakika

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