Angola'da sel 250 aileyi yerinden etti - Son Dakika
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Angola'da sel 250 aileyi yerinden etti

6 saat önce

Güney Afrika ülkelerinden Angola'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 250'den fazla ailenin yerinden olduğu bildirildi.

Angola'da sel 250 aileyi yerinden etti, System.String[]

Güney Afrika ülkelerinden Angola'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 250'den fazla ailenin yerinden olduğu bildirildi.

Angola Sivil Koruma ve İtfaiye Birimi Sözcüsü Faustino Mingues, ülkenin başkenti Luanda'da hafta sonu aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 250'den fazla ailenin evsiz kaldığını duyurdu.

Mingues, sel nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaklaşık 200 evin su altında kaldığını aktaran Mingues, köprü, yollar ve binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti.

Mingues, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölge sakinlerine dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Güney Afrika, Luanda, Angola, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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