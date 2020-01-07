Angola'da sel 250 aileyi yerinden etti - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Angola'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 250'den fazla ailenin yerinden olduğu bildirildi.
Angola Sivil Koruma ve İtfaiye Birimi Sözcüsü Faustino Mingues, ülkenin başkenti Luanda'da hafta sonu aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 250'den fazla ailenin evsiz kaldığını duyurdu.
Mingues, sel nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Yaklaşık 200 evin su altında kaldığını aktaran Mingues, köprü, yollar ve binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti.
Mingues, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölge sakinlerine dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.